«Радиостанция Судного дня» передала третье сообщение за сутки

«Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», передала в эфир третье загадочное сообщение — «староверный». Об этом написал телеграм-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 78923 СТАРОВЕРНЫЙ 4137 8296», — говорится в сообщении, зафиксированном в 17:14 по московскому времени 23 марта.

До этого радиостанция выпустила в эфир сообщения «задаточный» и «тминохорь». При этом слово «задаточный» прозвучало в передачах радиостанции впервые.

Коротковолновая радиостанция УВБ-76 начала вещать с 1976 года, передавая в эфир закодированные сообщения. Многие из них пользователи соцсетей связывали с теми или иными мировыми событиями.

Ранее «Жужжалка» выходила в эфир с сигналами «страх Катет», а 12 марта выдала 14 загадочных сообщений, в числе которых были «залпофирн», «рискохолн», «плексиглас» и «зуекокриз».