«Радиостанция Судного дня» передала таинственное сообщение про «акрокрен»

Утром 11 февраля в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало новое таинственное сообщение. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

«НЖТИ 06476 АКРОКРЕН 4413 7933», — гласило послание в 09:05.

УВБ-76 — созданная в 1970-х годах военная радиостанция. В основном в эфире транслируют жужжащий сигнал, поэтому ее называют «Жужжалкой».

В самый первый день 2026 года радиолюбителей удивило переданное УВБ-76 зашифрованное сообщение «глотанье». Неизвестно, что оно могло означать на самом деле, но один из комментаторов в шутку предположил, что это «приказ глотать шампанское».

В конце января радиостанция УВБ-76 вышла в эфир пять раз, первым сообщением неожиданно оказалось слово «стояк». Во второй раз прозвучали послания со словами «паяние» и «дернолорд». Точное предназначение радиостанции и ее владельцы неизвестны.