Военный историк Кнутов усомнился в том, что «Радиостанция Судного дня» может быть военной
Российский военный историк Юрий Кнутов усомнился в том, что «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 может быть военным объектом. Его слова передал RT.
Как заметил собеседник издания, скорее всего это любительский проект.
«Были бы другие частоты, и информация была бы закрытая, просто так её не услышишь», — сказал специалист.
Ранее появилась информация, что «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 транслирует песню SHAMAN «Я русский», а также «Лебединое озеро» и гимн СССР.
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