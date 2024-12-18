Военный историк Кнутов усомнился в том, что «Радиостанция Судного дня» может быть военной

Российский военный историк Юрий Кнутов усомнился в том, что «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 может быть военным объектом. Его слова передал RT .

Как заметил собеседник издания, скорее всего это любительский проект.

«Были бы другие частоты, и информация была бы закрытая, просто так её не услышишь», — сказал специалист.

Ранее появилась информация, что «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 транслирует песню SHAMAN «Я русский», а также «Лебединое озеро» и гимн СССР.