«Радиостанция Судного дня» передала двойной шифр

В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 днем в четверг прозвучали три новых послания, одно из которых было двойным. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

«НЖТИ 81899 СТАРОВЕРЕЦ 5403 1602 ОПОРОЛАВР 8926 4497», — прозвучало в эфире в 15:03 по московскому времени.

В 16:12 вышло еще одно сообщение — «НЖТИ 27550 ОЧЕРК 1839 7235».

Это третье и четвертое послания за 29 января. Пятым словом стало «бульончик», оно прозвучало в 16:47. Ранее в четверг пользователи слышали в эфире слова «стояк», «дернолорд» и «паяние».

Исследователи и радиолюбители связывают УВБ-76 с периодом холодной войны и не исключают, что она относится к военным радиостанциям, которые могли применяться для передачи зашифрованных указаний. Точное предназначение «Радиостанции Судного дня» и владельцы частоты остаются неизвестными. Большую часть времени она передает в эфир жужжащий звук.