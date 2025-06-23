«Радиостанция Судного дня» передала новые таинственные сообщения

На фоне нанесения США ударов по ядерным объектам Ирана снова активизировалась радиостанция «Судного дня». В эфир вышли сразу три загадочных сообщения, отметил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Первое включение произошло в 11:17 по московскому времени, когда радиостанция выдала слова «клинок» и «мысовьюк».

Через час, в 12:33, диктор произнес слово «бобина». Спустя еще два часа, в 14:25, в эфире прозвучало «панировка».

Несколько дней назад «Радиостанция Судного дня» передала два сообщения — «дуэтотип» и «бомжокрем».

Первое вещание «Радиостанции Судного дня» зафиксировали в 1970-х годах. Она звучит как монотонное жужжание с редкими включениями диктора. Источник сигнала до сих пор остается неизвестным.