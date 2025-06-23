«Радиостанция Судного дня» передала новые таинственные сообщения
На фоне нанесения США ударов по ядерным объектам Ирана снова активизировалась радиостанция «Судного дня». В эфир вышли сразу три загадочных сообщения, отметил Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Первое включение произошло в 11:17 по московскому времени, когда радиостанция выдала слова «клинок» и «мысовьюк».
Через час, в 12:33, диктор произнес слово «бобина». Спустя еще два часа, в 14:25, в эфире прозвучало «панировка».
Несколько дней назад «Радиостанция Судного дня» передала два сообщения — «дуэтотип» и «бомжокрем».
Первое вещание «Радиостанции Судного дня» зафиксировали в 1970-х годах. Она звучит как монотонное жужжание с редкими включениями диктора. Источник сигнала до сих пор остается неизвестным.
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