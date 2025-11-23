«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное слово

«Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», передала новое загадочное сообщение с двумя словами и 13 цифрами. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76» .

«НЖТИ 50130 СМОТРЕНЬЕ 1839 7235», — прозвучало в эфире в 15:24.

В четверг, 20 ноября, «Жужжалка» передала сразу три слова: «искобоев», «лещохлев» и «коммерсант». Радиостанция также включала вещание 17 ноября, одним из зашифрованных слов оказалось «Латвия». Это вызвало переполох в западной прессе. Британский таблоид Express связал его с угрозой Североатлантическому альянсу.

Конечный смысл сообщений покрыт тайной, предназначение станции остается в секрете. Известно, что активность «Жужжалки» повышается на фоне международной напряженности.