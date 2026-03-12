«Радиостанция Судного дня» выдала шесть новых сообщений за утро

В эфире УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучало шесть новых загадочных сообщений. Об этом сообщил отслеживающий активность станции телеграм-канал УВБ-76 логи .

Первый шифр появился в 04:56 по московскому времени. «Жужжалка» передала слово «примусный». В комментариях многие поделились, что это сообщение напомнило им о коте Бегемоте из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Починяют, никого не трогают?» — написал один из комментаторов.

После этого в эфире прозвучало еще несколько шифров: «режоруан», «кобочелн», «голубей» и «подгорелый». Последнее на данный момент сообщение выходило в 09:22 по московскому времени.

«НЖТИ 98102 РОСЧЕРК 5659 5925», — передала станция.

Накануне «Жужжалка» также транслировала шесть таинственных посланий. В их числе оказались слова «греховный», «опустение» и «абстракция».