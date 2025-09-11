«Жужжалка» вышла в эфир и передала загадочные сообщения

Радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», днем 11 сентября вышла в эфир и передала загадочные сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

В эфире станции в 12:48 по московскому времени прозвучало слово «гордостих». Также радиолюбители зафиксировали трансляцию числового кода из 13 цифр и аббревиатуры НЖТИ.

«НЖТИ 93425 ГОРДОСТИХ 9947 4619» — так выглядит переданное сообщение полностью.

Перед этим, в 11:12, в эфире станции прозвучало «НЖТИ 10379 ЗАМПРЕД 5604 1639».

Радиостанция вещает регулярно с 1970-х годов, ее настоящее предназначение до сих пор неизвестно. Все сигналы передаются на русском языке.

В августе на фоне новостей о предстоящей встрече на Аляске президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в эфире «жужжалки» прозвучало послание «толкосрам». В Сети предположили, что сообщение относилось к переговорам в Анкоридже.