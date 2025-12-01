Путин встретится с Уиткоффом во второй половине дня 2 декабря

Он подчеркнул, что пресс-служба Кремля распространит кадры с начала встречи.

«Насчет заявления посмотрим», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия заинтересована в успешном проведении переговоров в очном формате, а не в действиях через утечки в СМИ.

«Ради успеха процесса, а мы заинтересованы в успехе, мы не намерены вести эти обсуждения в мегафонном режиме. Мы не намерены вести никакие обсуждения через средства массовой информации», — сказал Песков.

По данным газеты The Wall Street Journal, Стива Уиткоффа в поездке в Москву сопроводит зять президента США Дональда Трампа и имеющий статус первого советника главы государства Джаред Кушнер.

Целью предстоящего визита американских деятелей станет продолжение переговоров по мирному плану для урегулирования украинского конфликта