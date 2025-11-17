«Радиостанция Судного дня» передала 17 ноября шесть новых слов

«Радиостанция Судного дня», известная как «жужжалка», 16 ноября передала слова «жеребость», «оцинковщик», «лесолед» и «болонский». Об этом сообщил Telegram-канал УВБ-76 .

«Первое сообщение за сегодня. 17.11.25 11:11 по московскому времени. НЖТИ 37774 Жеребость 0573 2683», — указали в публикации в 11:38.

Во втором сообщении было слово «оцинковщик», его опубликовали в 12:48. В третьем — «лесолед». Пост выложили в 12:52.

«Четвертое сообщение за сегодня. 17.11.25 14:04 по московскому времени. НЖТИ 05207 Болонский 0305 7160», — написали в публикации в 14:06.

Спустя полчаса «жужжалка» выдала слово «пошлый», а еще через несколько минут в эфире прозвучала «Латвия».

Ранее УВБ-76 временно прекратила трансляцию. Сбой случился из-за отключения электричества после удара БПЛА по электроподстанции в городе, где живет администратор проекта. До этого она вышла в эфир с сообщением, где прозвучало слово «ржавленье».