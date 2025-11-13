«Радиостанция Судного дня» передала уже звучавшее в 2022 году слово

На «Радиостанции Судного дня» во второй раз прозвучало слово «ржавленье»

Молчавшая с понедельника «Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир с новым сообщением. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

В четверг, 13 ноября, в 10:55 утра по московскому времени, на радио прозвучало слово «ржавленье».

Примечательно, что сообщение уже транслировалось в эфире радио 19 февраля 2022 года, сообщила Lenta.ru.

В прошлый раз, 10 ноября, «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение со словом «анкерный». До этого «Жужжалка», как ее еще называют, выдала три новых слова: «мозгопрах», «подствольный» и «крымохрип».

УВБ-76 непрерывно работает с середины 1970-х годов на частоте 4625 кГц. Большую часть эфира занимает монотонное гудение, которое периодически прерывается голосовыми сообщениями, состоящими из наборов цифр и букв. Деятельность станции связывают с российскими военными и разведывательными структурами.

Название «УВБ-76» появилось из-за искажения первоначального позывного «УЗБ-76». Существует предположение, что она может быть связана с системой «Периметр», известной как «Мертвая рука». Она предназначена для автоматического ответного ядерного удара.