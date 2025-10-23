«Радиостанция Судного дня» напугала сообщениями о «негропотопе» и «клинобойце»

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», в четверг передала три новых сообщения в эфир. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

В 10:52 в эфире прозвучало слово «негропотоп». В 12:26 радиостанция передала слово «гречневик», а в 14:01 — «клинобоец».

До этого «Жужжалка» выходила в эфир 20 октября. Тогда можно было услышать слова «донкихот», «дырокол» и «посаженный».

УВБ-76 активно вещает с 1976 года, однако большую часть времени транслирует в эфир только жужжащий монотонный сигнал. Периодически появляются голосовые сообщения с кодовыми словами и цифрами, содержание которых не раскрывается.

Среди радиолюбителей станция получила репутацию загадочного объекта и нередко связывается с предстоящими военными операциями или политическими событиями.

В июне станция выдала в эфире рекордные 24 сообщения.