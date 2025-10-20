«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тремя новыми сообщениями

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», в понедельник передала в эфир три новых сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

В 13:25 в эфире прозвучало слово «донкихот». В 14:33 радиостанция передала слово «дырокол», а в 15:51 — «посаженный».

До этого «Жужжалка» выходила в эфир 16 октября. Тогда в 13:32 можно было услышать слово «рядоспай», в 14:32 — «наручный», а в 15:38 — «амилоскиф».

УВБ-76 ведет активное вещание с 1976 года, но большую часть времени транслирует лишь жужжащий монотонный сигнал. Периодически в эфире появляются голосовые сообщения с цифрами и кодовыми словами, содержание которых остается неизвестным.

Среди радиолюбителей станция получила репутацию загадочного объекта и нередко связывается с военными операциями или крупными политическими событиями.