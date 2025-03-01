Работник автосервиса встал на коньки и стал звездой «Ледникового периода»

Звездой шоу «Народный Ледниковый период» стал 59-летний работник автосервиса, выступивший в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. Нижегородец Борис Крестин рассказал сайту NN.RU , как попал на телевидение.

Диагност автомобилей из Нижнего Новгорода вышел на лед в 43 года. Он так увлекся фигурным катанием, что стал участвовать на любительских соревнованиях. Заявку на «Народный Ледниковый период» подала его партнерша.

«Я приехал, откатал. Причем под музыку „Одинокий мужичок за 50“. Тарасовой понравилось, и Жулину, и Навке. И меня взяли. Практически сразу началась очень активная работа», — рассказал Крестин.

Съемки длились два месяца, тренировки проходили ежедневно по четыре-шесть часов. Мужчина признался, что с трудом выдержал такие нагрузки. Тем более видя его хорошую форму, постановщики подбирали сложные элементы. Волосожар во многом помогала партнеру, объясняла, как делать пируэты и подсказывала во время выступления.

После того, как шоу с Крестиным вышло в эфир, ему стали звонить старые знакомые и поздравлять с успехом. Мужчина назвал произошедшее зимней сказкой и решил еще раз попробовать себя в похожем проекте.

Другие участники «Народного Ледникового периода» обрели не только известность, но и любовь. Фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца своей партнерше, гимнастке Дине Авериной.