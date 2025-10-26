Путин рассказал о своей любви к фильму «Я шагаю по Москве»

Президент России Владимир Путин признался, что, как и вся страна, любит фильм «Я шагаю по Москве» с участием актера и режиссера Никиты Михалкова. Об этом глава государства признался в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

Во время беседы Путин рассказал о дружбе с Михалковым, который недавно отметил 80-летний юбилей. Журналист упомянул, что фильм «Я шагаю по Москве» любит вся страна.

«И я тоже», — признался президент.

Ранее Никита Михалков заявил, что любит Путина и не хочет, чтобы его обманывали. В одном из выпусков его программы «Бесогон ТВ» речь шла о некоторых новостных Telegram-каналах, которые вырывают из контекста или фабрикуют высказывания Михалкова о российском лидере.

Глава государства также рассказывал о дружбе с Михалковым. Он признался, что между ними есть «химия отношений». Михалков, по словам Путина, является «патриотом в глубоком, содержательном и философском смысле этого слова».