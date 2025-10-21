Михалков рассказал о любви к Путину

Режиссер Никита Михалков заявил, что любит президента России Владимира Путина и не хочет, чтобы его обманывали. Об этом председатель Союза кинематографистов РФ рассказал в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия 1» .

Журналист задал Михалкову вопрос, просили ли его когда-нибудь не говорить о каких-либо темах в программе «Бесогон ТВ», например, о российском лидере.

«Но я люблю президента. Если бы мне был безразличен он — да и хрен с ним, пусть обманывают, как хотят. А мне не хочется этого, чтобы так было», — сказал Михалков.

Один из выпусков программы «Бесогон ТВ» назывался «Кто, как и зачем хотел бы обмануть президента». В нем речь шла о том, как некоторые новостные Telegram-каналы вырывают из контекста или сфабриковывают высказывания Михалкова о Путине.

Ранее Путин рассказал о дружбе с известным режиссером. По словам президента, Михалков является «патриотом в глубоком и философском смысле».