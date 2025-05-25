Путин поднялся на огромную высоту на лифте на Курской АЭС — 2

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Курскую область поднимался в строительном лифте на огромную высоту. Кадры с российским лидером показал журналист Павел Зарубин .

Путин лично осмотрел, как ведутся строительные работы на Курской АЭС — 2 в Курчатове. Его сопровождали вице-премьер Марат Хуснуллин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Глава государства назвал строительство Курской АЭС — 2 грандиозной работой.

Кроме того, Путин лично пообщался с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, которой передал ему несколько писем. Также российский лидер предложил ему обсудить часть вопросов по ситуации в регионе в его машине.

Ранее стало известно, что вертолет Путина в ходе посещения Курской области фактически попал в эпицентр отражения атаки беспилотников ВСУ.