Путин поднялся на огромную высоту на лифте на Курской АЭС — 2

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Курскую область поднимался в строительном лифте на огромную высоту. Кадры с российским лидером показал журналист Павел Зарубин.
Путин лично осмотрел, как ведутся строительные работы на Курской АЭС — 2 в Курчатове. Его сопровождали вице-премьер Марат Хуснуллин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Глава государства назвал строительство Курской АЭС — 2 грандиозной работой.
Кроме того, Путин лично пообщался с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, которой передал ему несколько писем. Также российский лидер предложил ему обсудить часть вопросов по ситуации в регионе в его машине.
Ранее стало известно, что вертолет Путина в ходе посещения Курской области фактически попал в эпицентр отражения атаки беспилотников ВСУ.
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