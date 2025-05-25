Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области

Дашкин: вертолет Путина был в эпицентре отражения атаки БПЛА в Курской области

Вертолет президента России Владимира Путина в ходе посещения Курской области фактически попал в эпицентр отражения атаки украинских беспилотников. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

«Вертолет президента фактически был в эпицентре отражения атаки беспилотников противника», — сказал он.

По словам Дашкина, российские военные полностью обеспечили безопасность главы государства, массированный налет дронов успешно отразили.

Путин посетил Курскую область с рабочей поездкой 20 мая. Президент провел рабочую встречу с руководителями муниципалитетов приграничного региона и отметил, что обладает полной информацией по ситуации в Курской области, так как ему регулярно докладывает правительство, а также спецслужбы и военные.

Ранее Путин поручил создать отдельную программу восстановления курских храмов.