Путин отказался от гиен в подарок

Путин отшутился от предложения президента Зимбабве подарить ему гиену

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума с иронией отреагировал на предложение своего коллеги из Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Тот спросил, не подарить ли главе государства гиену.

«У нас своих хватает», — пошутил Путин.

На пленарной сессии глава государства выступил с речью, в которой обозначил пути развития России по разным направлениям. Он также поговорил о ситуации в мире, оценил перспективы расширения БРИКС, поднял ряд социальных и иных вопросов — от индексации пенсий и размера МРОТ до развития внутреннего туризма.

Выступление Путина длилось около часа, потом он дал слово другим гостям форума.

Свыше 35 соглашений на 160 млрд рублей. Зампред правительства Подмосковья Зиновьева — о результатах ПМЭФ

Вежливые люди на борту. Как в США отреагировали на визит «Адмирала Горшкова» на Кубу

Борьба за человеческий капитал. Какие задачи стоят по развитию городской среды в России

Импортозамещение, автопром и цифровизация. Главные направления развития Подмосковья обозначили на ПМЭФ

Правительство Москвы подписало соглашения для финансовой поддержки промышленных компаний

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте