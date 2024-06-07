Путин отказался от гиен в подарок

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума с иронией отреагировал на предложение своего коллеги из Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Тот спросил, не подарить ли главе государства гиену.
«У нас своих хватает», — пошутил Путин.
На пленарной сессии глава государства выступил с речью, в которой обозначил пути
развития России по разным направлениям. Он также поговорил о ситуации в мире, оценил перспективы расширения БРИКС, поднял ряд социальных и иных вопросов — от индексации пенсий и размера МРОТ до развития внутреннего туризма.
Выступление Путина длилось около часа, потом он дал слово другим гостям форума.
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