Путин пояснил, что нужно России для освоения новых рынков

Путин: развитие Восточного полигона стало одной из ключевых задач для России

Развитие Восточного полигона железных дорог — ключевая задача для России. Весной специалисты уже утвердили параметры третьего этапа его модернизации, рассказал президент Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2024.

«На восточном направлении, в Китай, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона основным проектом для нас является развитие так называемого Восточного полигона железных дорог», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил: освоение новых рынков требует транспортных связей. Кроме того, в интересах страны сотрудничать со странами и зарубежными компаниями. Сейчас глобальная экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, и Россия принимает вызов.

По словам президента, темпы развития российской экономики превысили среднемировые, но есть куда стремиться. Сейчас Россия на пятом месте, но Путин поставил цель войти четверку.

В Санкт-Петербурге 5–8 июня проходит 27-й по счету Петербургский международный экономический форум. За время своего существования он завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики. Под одной крышей собрались представителей зарубежного, российского бизнеса и власти.