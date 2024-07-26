«Путешественник Барсик». Кот-бенгал втайне от водителя проделал большое путешествие на грузовике

Неравнодушные люди спасли и передали хозяйке кота, с ветерком прокатившегося на грузовике в Новокузнецке. Двое мужчин обнаружили питомца на «Газели», которая быстро ехала по трассе. Видеозапись с возвращенным хозяйке котом появилась в распоряжении 360.ru.

Женщина рассказала, что кот-бенгалец проявил излишнее любопытство и спрыгнул на стоящий под окнами грузовик. Она поблагодарила водителя и двух молодых людей, которые спасли активного питомца и привезли его домой.

«Это наш путешественник — Барсик. Ему девять месяцев, он породы бенгал. Он у нас очень любит гулять по карнизу окна и зачем-то спрыгнул на разгружавшийся грузовичок», — рассказала она.

Жительница Новокузнецка добавила, что кот, несмотря на опасные приключения, не пострадал.

«Мы его очень любим, он член нашей семьи. <…> С ним все в порядке, с ним все хорошо», — заверила она.