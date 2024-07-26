«Путешественник Барсик». Кот-бенгал втайне от водителя проделал большое путешествие на грузовике

Источник 360.ru: снятого с грузовика в Новокузнецке кота передали хозяйке

Неравнодушные люди спасли и передали хозяйке кота, с ветерком прокатившегося на грузовике в Новокузнецке. Двое мужчин обнаружили питомца на «Газели», которая быстро ехала по трассе. Видеозапись с возвращенным хозяйке котом появилась в распоряжении 360.ru.

Женщина рассказала, что кот-бенгалец проявил излишнее любопытство и спрыгнул на стоящий под окнами грузовик. Она поблагодарила водителя и двух молодых людей, которые спасли активного питомца и привезли его домой.

«Это наш путешественник — Барсик. Ему девять месяцев, он породы бенгал. Он у нас очень любит гулять по карнизу окна и зачем-то спрыгнул на разгружавшийся грузовичок», — рассказала она.

Жительница Новокузнецка добавила, что кот, несмотря на опасные приключения, не пострадал.

«Мы его очень любим, он член нашей семьи. <…> С ним все в порядке, с ним все хорошо», — заверила она.

Фото: Телеканал «360»

Заметившие четырехлапого путешественника мужчины оказались сотрудниками РЖД, работавшими проводниками поезда Новокузнецк — Анапа. Один из них объяснил, что они ехали на работу и заметили на грузовике отчаявшегося Барсика.

«Мы увидели, что кот был в панике, он хочет спрыгнуть с этой газели либо на дорогу, либо на машину. Мы понимали, что допустить этого нельзя и решили остановить „Газель“», — указал проводник.

Они догнали грузовик по соседней полосе и привлекли внимание водителя. В беседе с молодыми людьми тот отметил, что во время разгрузки кот спал на окне, а потом незаметно спрыгнул на крышу грузовика.

Ранее в Уфе из вентиляции вытащили застрявшего кота. Животное с улицы попало в жилой дом по вентиляционной трубе и не смогло самостоятельно из нее выбраться.

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