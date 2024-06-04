Застрявшего в вентиляции кота спасли в Уфе. Вот как это было

Застрявшего в вентиляции кота спасли в квартире в Уфе

Застрявшего в вентиляционном канале кота спасли в квартире одного из домов на улице Ферина в Уфе. В распоряжении 360.ru появились кадры операции по извлечению животного на волю.

Хозяйка квартиры, где произошло ЧП, предположила, что кот уличный, а в дом попал по вентиляционной трубе. Жалобное мяуканье местные жители услышали вечером 3 июня.

По словам женщины, помощи семья ждала до двух часов ночи. Утром 4 июня около 09:30 в квартиру прибыли специалисты и вызволили животное из заточения.

«Он пулей вылетел из квартиры. Даже не успела накормить», — добавила собеседница 360.ru.

В управлении гражданской защиты города пояснили, что информация о застрявшем коте поступила в ЕДДС минувшей ночью.

«Данные передали в управляющую компанию, которая обслуживает данный дом. Сегодня утром ее сотрудники освободили пушистого пленника», — уточнили сотрудники ведомства.

В местных чатах шутят, что торчащий из стены кот с грустными глазами может стать мемом. Некоторые пользователи тут же вспомнили сцену из мультика про Винни-Пуха, когда он застрял в норе у кролика, заметившего, что все это от того, что «кто-то слишком много ест». При этом, по версии медведя, проблема была в слишком узких дверях.