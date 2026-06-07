Психолог объяснил интерес молодых мужчин к женщинам постарше

Молодые мужчины все чаще выбирают отношения с женщинами постарше из-за стремления к эмоциональной стабильности и психологической безопасности. Об этом клинический психолог и сексолог Анастасия Филиппова рассказала 5-tv.ru .

По ее словам, поколение зумеров выросло в мире быстрых знакомств и социальных сетей, где людям приходилось постоянно сравнивать себя с другими. Это привело к психологическому истощению, поэтому молодые мужчины начали искать больше стабильности в отношениях.

«Женщины старше часто воспринимаются как более спокойные, устойчивые, интересные, глубокие, ну и, конечно, предсказуемые в поведении. И это дает ощущение психологической безопасности, которая становится большой ценностью», — пояснила Филиппова.

Она добавила, что таких партнерш многие воспринимают как более зрелых и осознанных.

«С возрастом у многих женщин появляется больше понимания себя, чего она хочет, как, более стабильная самооценка, меньше потребности доказывать себе свою ценность через отношения или свою ценность кому-либо другому», — подчеркнула эксперт.

Психолог также отметила, что для молодых мужчин важной стала эмоциональная ясность.

Впрочем, в некоторых странах поиск супруги постарше — не выбор, а небоходимость. В Японии подсчитали, что брак с женщиной моложе себя мужчине обойдется дороже. Для такого союза ему придется зарабатывать не менее 15 миллионов иен в год — это около 95 тысяч долларов.