Японцам нужно зарабатывать более $95 тысяч, чтобы позволить себе молодую жену

Мужчины в Японии должны зарабатывать минимум 15 миллионов иен (около 95 тысяч долларов) в год, чтобы позволить себе жениться на женщине моложе себя. Об этом свидетельствует статистика японского оператора брачных агентств IBJ.

Исследование охватило 9,3 тысячи пар, заключивших брак в 2025 году. Самым распространенным оказался союз, где мужчина был старше супруги на один-два года. Пары, где муж старше жены более чем на 10 лет, составили всего 4,6%.

При уровне дохода около 95 тысяч долларов разница в возрасте составляет не более четырех лет. При доходе выше этой отметки разница возрастает до семи лет.

В парах, где женщина старше мужчины, требования к уровню дохода мужа гораздо ниже, ему достаточно зарабатывать около 34 тысяч долларов в год.

В Японии 23-летняя Саки Сато заподозрила парня в измене и отрубила ему безымянный палец топором, чтобы он не смог жениться на другой и носить обручальное кольцо.