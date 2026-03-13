«Не ампутация, а лечение»: Милонов призвал усложнить развод через «Госуслуги»

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал предложение члена ОП Натальи Москвитиной пересмотреть функцию развода через портал госуслуг. В беседе с 360.ru он заявил, что процесс должен быть многоступенчатым, чтобы не допустить легкого принятия решения в кризисной ситуации.

«Конечно, я абсолютно поддерживаю Наталью в том плане, что если у людей какой-то кризис, то нужно не ампутацией решать проблему, а все-таки попытаться вылечить. В большинстве случаев люди могли бы не разводиться: им просто нужна помощь», — сказал Милонов.

Парламентарий уверен, что усложнение процедуры поможет сохранить больше браков.

«Нормальные люди воспринимают такой кризис как кризис, безусловно сложную ситуацию, а не некую опцию приравнивания брака к дружеским отношениям. <…> То есть люди плохо понимают, что такое семья», — уверен депутат.

Он также привел метафору с удалением зубов: те, кто постоянно их рвет, остаются беззубыми.

Сейчас через «Госуслуги» можно подать заявление на развод. Инициатива предполагает привлечение психологов, медиаторов и адвокатов для работы с парами.

Ранее в Госдуме предложили зафиксировать минимальный размер алиментов.