Психиатр назвал три возраста, подверженных депрессии

Из-за естественных гормональных перестроек люди подвержены депрессии в молодом возрасте, среднем и пожилом. На каждом этапе она может проявиться по-разному, сообщил РИА «Новости» врач-психиатр Александр Сергиевич.

К первой возрастной категории, наиболее подверженной депрессии, он отнес людей от 17 до 25 лет. Сергиевич связал развитие заболевания с физиологической перестройкой систем организма, которые отвечают за регуляцию нервной системы.

Во вторую вошли пациенты среднего возраста, от 38 до 48 лет. Именно в этот период происходит нейромедиаторная перестройка. Во многом на риск появления депрессии влияет наличие или отсутствие хронических заболеваний, особенности гормонального фона, метаболизма и другие факторы.

«Бывает, человек приходит и говорит: все замечательно, есть работа, зарплата устраивает, коллектив хороший, в семье все замечательно, но вот накрыло — и все, и откуда ноги растут, понять не могу», — сказал специалист.

Сергиевич отнес к третьей возрастной группе людей старше 65 лет. У них депрессия проявляется в виде ипохондрии, когда психические проблемы перерастают в психосоматические.

Ранее академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что риск развития депрессии связан с цветом глаз. Эта закономерность распространяется лишь на женщин.