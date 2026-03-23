Женщины с карими глазами чаще впадают в депрессивное состояние. С таким заявлением выступил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что речь идет о женщинах в возрасте от 18 до 30 лет.

«Кареглазым повезло меньше. Они больше впадают в депрессию», — привело заявление Онищенко РИА «Новости».

В своем выступлении академик добавил, что депрессия у женщин связана с мобильностью их психики.

«Поэтому мужчина живет меньше. Понимаете, у женщины она меняется. Взяла, всплакнула, разрядилась, и все. А мужчина насупится, изображает из себя брутального и так далее», — добавил Онищенко.

Ученые китайского университета Фудань в ходе проведенных исследований установили, что умеренное употребление кофе снижает риски возникновения депрессии и тревожных расстройств.

Анализ показал, что для достижения положительного эффекта суточная норма напитка не должна превышать двух чашек.