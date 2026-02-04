Ученые нашли у мужчин гормональные колебания, похожие на женские

У мужчин может возникать так называемый «синдром раздражительного» (Irritable Male Syndrome) — комплекс симптомов, возникающих из-за гормональных колебаний на фоне стресса или процесса старения. Об этом сообщил журнал HuffPost .

Психотерапевт Джед Даймонд отметил, что страдающие данным синдромом мужчины ощущают тревогу, могут впадать в состояние фрустрации или гнева.

«Хотя обычно он встречается в более позднем возрасте, я видел мужчин в возрасте 20-30 лет, которые плохо питаются, испытывают сильный стресс и другие факторы», — отметил он.

По словам доцента кафедры урологии в медицинском центре Седарс-Синай Джастина Хоумана, наиболее распространенными симптомами «синдрома раздраженного» являются резкая смена настроения, депрессия, трудности с концентрацией внимания или провалы в памяти, снижение либидо.

Также у страдающих от гормональных изменений мужчин часто встречаются проблемы со сном и либидо, увеличение количества жира в организме и потеря мышечной массы. Большинство мужчин начинают замечать эти симптомы в возрасте от 40 до 60 лет.

«Наряду с термином „андропауза“, который относится к мужскому климаксу, это полезное сокращение для описания того, что происходит с мужчинами из-за постепенного снижения уровня тестостерона и гормональных изменений», — добавил Хоуман.

Ранее терапевт Оксана Хамцева перечислила различия симптомов у женщин и мужчин в период возрастных изменений. По ее словам, мужчины в возрасте 45–55 лет могут сталкиваться со снижением либидо и эмоциональными нарушениями.