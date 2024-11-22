Проснувшаяся ночью женщина увидела над собой незнакомца в маске

Жительница США обратилась в полицию после того, как, проснувшись ночью, увидела в своей спальне незнакомца в маске. Об этом сообщил CBS News .

В полиции Уилкинсбурга сообщили, что неизвестный мужчина в черном костюме, маске и перчатках проник в дом на Саут-Трентон-авеню. Проживающая там женщина проснулась, увидела стоявшего над ней незнакомца, закричала и пнула его. После этого тот убежал.

До этого в этом же районе в полицию поступал звонок, что кто-то пытался дверь в одном из домов. Правоохранители попросили людей сохранять бдительность.

В конце октября полицейские во время поисков женщины обнаружили в ее доме мумифицированные останки ее сына в туалете.

В штате Джорджия произошла еще одна история с мумией, но на этот раз полиция обнаружила при проверке дома одного из стариков округа Кобб, что после его смерти там какое-то время жили грабители. Преступники пользовались чековой книжкой и банковскими картами покойного, а потом угнали его машину.