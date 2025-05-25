Пролетевшая над Альпами корова Лони стала звездой соцсетей
Эвакуированная из альпийской деревни Блаттен раненая корова Лони стала звездой соцсетей. Об этом сообщил журнал Der Merkur.
Местные власти провели масштабную эвакуацию людей и животных из-за угрозы обрушения горной породы. Корову Лони транспортировали вертолетом из-за ранения. Фотографии и видеозаписи распространились в интернете, собрав множество комментариев.
Кадры с летающей коровой стали вирусными. Телеканал «Би-би-си» разместил один из роликов в своем аккаунте в Instagram*, озаглавив его словами: «Что за мычание». Пользователи уже оценили кадры.
«У нас есть летающие коровы до того, как у нас появилась GTA VI», — пошутили комментаторы.
Ранее в Подмосковье спасатели вытащили корову из пруда, где она застряла в иле и грязи.
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