Пролетевшая над Альпами корова Лони стала звездой соцсетей

Эвакуированная из альпийской деревни Блаттен раненая корова Лони стала звездой соцсетей. Об этом сообщил журнал Der Merkur .

Местные власти провели масштабную эвакуацию людей и животных из-за угрозы обрушения горной породы. Корову Лони транспортировали вертолетом из-за ранения. Фотографии и видеозаписи распространились в интернете, собрав множество комментариев.

Кадры с летающей коровой стали вирусными. Телеканал «Би-би-си» разместил один из роликов в своем аккаунте в Instagram*, озаглавив его словами: «Что за мычание». Пользователи уже оценили кадры.

«У нас есть летающие коровы до того, как у нас появилась GTA VI», — пошутили комментаторы.

Ранее в Подмосковье спасатели вытащили корову из пруда, где она застряла в иле и грязи.

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