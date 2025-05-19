Подмосковные спасатели вытащили застрявшую в пруду корову

В воскресенье сотрудники 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли парнокопытное. Корова попала в грязевую ловушку в водоеме в деревне Осинки Солнечногорска, сообщили в пресс-службе ведомства.

По номеру единой экстренной службы обратилась хозяйка. Она сообщила, что ее корова Дашка паслась на лугу, а зайдя в пруд, чтобы попить, увязла в иле и грязи. Вытащить самостоятельно рогатую подопечную весом в 300 килограммов у женщины не вышло, поэтому она обратилась за помощью.

Приехав на место, сотрудники поспешили освобождать Дашку.

«Специалисты обвязали корову спасательной веревкой и с помощью подручных средств стали вытаскивать ее из воды. Также один из спасателей надел гидрокостюм и осторожно подталкивал животное сбоку, помогая выбраться из водоема», — рассказал заместитель начальника 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Яшин.

Спустя время уставшее и испуганное животное удалось достать. Во время спасения Дашка не агрессировала и не сопротивлялась. Спасатели передали корову хозяйке. Помощь ветеринара не потребовалась.