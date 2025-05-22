В Швейцарии корову эвакуировали на вертолете из-за угрозы оползня

В Швейцарии из альпийской деревни корову эвакуировали на вертолете. Об этом сообщило Associated Press.

Местные власти внесли домашний скот в перечень подлежащих эвакуации вместе с 300 жителями. Такие меры предприняли из-за высокой угрозы оползня в долине Летшенталь.

Представитель кризисного центра Летшенталя Йонас Йитцинер рассказал, что всего от возможной опасности спасли 190 овец, около 20 кроликов и 26 коров. Одну из них, по кличке Лони, транспортировали на вертолете, поскольку у животного было ранение.

Ранее стало известно, что в Таиланде задержали кошку за посягательство на жизнь полицейских. Животному даже сняли отпечатки лап.