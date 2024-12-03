Пролет астероида над Якутией сняли на видео

Жители Якутии сняли падение астероида на видео. Небесное тело заметили над регионом около 19:00 по московскому времени 3 декабря. Кадры попали в распоряжение 360.ru.

На видео заметна яркая вспышка в небе над жилыми домами. Астероид двигался к Земле на большой скорости.

В пресс-службе регионального МЧС подчеркнули, что небесное тело прошло над атмосферой.

«Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена», — уточнили в ведомстве.

Кометоподобный хвост и вспышки наблюдали жители Олекминского и Ленского районов Якутии.

Падение метрового астероида также попало на камеры видеонаблюдения в Ленске. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

В беседе с 360.ru астроном Владимир Сурдин заявил, что астероид до Земли не долетит. По его словам, такие маленькие космические тела разрушаются в атмосфере.

Ранее стало известно, что астероид диаметром примерно один метр пересечет атмосферу планеты приблизительно в 19:17 по московскому времени. Ученые предположили, что он полностью сгорит.

В сентябре произошел полет еще одного полуметрового астероида, который вошел в атмосферу планеты и сгорел. Это произошло над Филиппинами.

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