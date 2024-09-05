Полутораметровый астероид вошел в атмосферу и сгорел в небе над Филиппинами

Астроном Сурдин: астероид диаметром 1,5 метра сгорел в небе над Филиппинами

Астероид диаметром 1,5 — 1,6 метра вошел в атмосферу Земли и сгорел в небе над Филиппинами. Об этом в Telegram-канале сообщил астроном Владимир Сурдин.

Специалист отметил, что астероид 2024 RW1- метеороид, каменистое тело. Сурдин отметил, что падение небесного тела наблюдали в нескольких сотнях километров к северу от Манилы.

«Объект сгорел в атмосфере от трения с молекулами воздуха, образовал яркий след и, соответственно, метеор, или „падающую звезду“», — пояснил астроном.

Сурдин добавил, что ученым редко удается рассчитать падение астероида.

Китайские исследователи предложили использовать ядерное оружие для защиты от астероидов. Они призвали ускорить разработку подобного оружия.