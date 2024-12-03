«Будет красиво». Астроном Сурдин рассказал об ожидании астероида в Якутии

Астроном Сурдин рассказал о размере летящего к России астероида

Астероид пролетит над территорией Якутии вечером 3 декабря. Диаметр космического тела составит около метра, рассказал в комментарии 360.ru астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института, ведущий YouTube-канала «Неземной подкаст» Владимир Сурдин.

«Он до Земли не долетит. Такие маленькие астероиды разрушаются в атмосфере, но будет красиво», — отметил он.

По данным сайта kp.ru, космическое тело пересечет атмосферу планеты приблизительно в 19:17 по московскому времени. Особенно хорошо явление смогут рассмотреть жители Олекминска.

Наблюдающим рекомендовали использовать для фотографирования астероида широкоугольные объективы. По предварительным данным, он полностью сгорит в атмосфере.

В сентябре над Землей наблюдали полет еще одного астероида диаметром примерно 1,6 метра. Космическое тело вошло в атмосферу планеты и сгорело. Это произошло в небе над Филиппинами.