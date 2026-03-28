Профессор рассказала, почему мужчинам не стоит использовать слово «кушать»

Мужчинам не следует использовать слово «кушать» в повседневной речи — это считается признаком подобострастия, жеманства и сюсюканья. Об этом ТАСС рассказала профессор Школы филологических наук НИУ ВШЭ Мира Бергельсон.

По ее словам, глагол не употребляют с первым лицом — «я кушаю», «мы кушаем» — и он неуместен в речи мужчин. Исключение — обращение к высокопоставленным особам («Его величество кушает») или приглашение гостей («кушайте, пожалуйста»).

Писатель Виталий Бианки называл «кушать» «сюсюкающим» словом, а Константин Чуковский — «лакейским». Бергельсон уточнила, что в современной коммуникации ни подобострастие, ни сюсюканье не приветствуются.

Ранее филолог Ирина Минералова посоветовала россиянам не использовать слово «сосиськи».