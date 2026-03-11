Филолог Минералова указала на безграмотность слова «сосиськи»

Филолог Ирина Минералова в беседе с «Абзацем» подчеркнула, что употребление слова «сосиськи» вместо «сосиски» — признак вопиющей безграмотности. Она отметила, что такого варианта слова нет в орфоэпических и орфографических словарях.

По словам эксперта, литературная норма русского языка не предусматривает смягчения согласного в этом слове. Произношение «сосиськи» не имеет лингвистических оснований и свидетельствует о низком культурном уровне говорящего.

«[Правильно говорить] „сосиски“, никаких „сосисек“ не было и быть не может. Это всегда считается очень небрежно и некультурно говорить», — отметила Минералова.

Филолог обратила внимание на то, что искаженное слово может вызывать неуместные ассоциации. Правильное произношение должно соответствовать написанию.