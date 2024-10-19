Сбежавшая с Украины семья стала жертвой урагана в США

Fox Weather: семья с Украины в США не спаслась от урагана «Хелен»

Семья, сбежавшая с Украины в 2022 году, стала жертвой бушующего в штате Северная Каролина урагана. Об этом Fox Weather сообщил один из членов семьи Рик Вибе.

Невестка его брата вместе с супругом, сыном и матерью жили в Херсонской области. Позже они переехали в Латвию, затем — в Литву и Польшу, после чего оказались в Соединенных Штатах в городе Бернсвилле.

Из-за урагана «Хелен» река Саут-То вышла из берегов и смыла дом Вибе. Все четверо считаются пропавшими без вести, однако вряд ли кто-то из них выжил. Спасатели решили свернуть операцию по поискам.

В октябре мощный шторм обрушился на Бразилию. Около 1,6 миллиона жителей Сан-Паулу остались без света из-за разбушевавшейся стихии.