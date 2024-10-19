Сбежавшая с Украины семья стала жертвой урагана в США

Семья, сбежавшая с Украины в 2022 году, стала жертвой бушующего в штате Северная Каролина урагана. Об этом Fox Weather сообщил один из членов семьи Рик Вибе.
Невестка его брата вместе с супругом, сыном и матерью жили в Херсонской области. Позже они переехали в Латвию, затем — в Литву и Польшу, после чего оказались в Соединенных Штатах в городе Бернсвилле.
Из-за урагана «Хелен» река Саут-То вышла из берегов и смыла дом Вибе. Все четверо считаются пропавшими без вести, однако вряд ли кто-то из них выжил. Спасатели решили свернуть операцию по поискам.
В октябре мощный шторм обрушился на Бразилию. Около 1,6 миллиона жителей Сан-Паулу остались без света из-за разбушевавшейся стихии.
Акция по сбору старых покрышек пройдет в Химках с 21 октября по 18 ноября
Мирный житель получил ранение в Шебекине при обстреле ВСУ
Баннеры с лозунгом «Россия — наш друг» появились в Болгарии
Вечер памяти писателя Ильи Ильфа прошел в Химках
Еще один педагог из Химок приобрел жилье благодаря социальной ипотеке
Женщина пострадала из-за атаки дрона-камикадзе в селе под Брянском
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте