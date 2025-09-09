Ползающий по дверным звонкам слизняк устроил бессонную ночь жителям Баварии

Работавшие всю ночь дверные звонки замучили жителей многоквартирного дома в Баварии: люди обратились в полицию с просьбой найти неизвестного хулигана. Трезвон не прекратился даже после прибытия стражей порядка, а виновником ночного террора оказался ползающий по стене слизняк. Об этом сообщила газета The Guardian .

Жильцы рассказали, что сначала заподозрили в анонимных звонках детей или подростков, известных подобными развлечениями. При этом на неизвестных хулиганов не реагировали установленные в подъезде датчики движения.

Прибывшие на место полицейские внимательно осмотрели пластины звонков и заметили оставленные слизняком следы. Жители обнаружили разбудившего их моллюска на одной из дверей, откуда он двигался в сторону очередного звонка. Пойманного хулигана вынесли на улицу и оставили в траве.

В конце августа художница из Новой Зеландии попросила жителей найти партнера улитке с левосторонней раковиной. Она пояснила, что такая мутация проявляется у одного моллюска из 40 тысяч особей. Из-за подобного строения домика улитки не способны к размножению с обычными собратьями, но могут спариваться между собой.