Поиск партнера для улитки с левосторонней раковиной начали в Новой Зеландии

Жителей Новой Зеландии призвали на помощь в поиске партнера улитке с левосторонней раковиной. Такая мутация проявляется у одного моллюска из 40 тысяч особей. Из-за особенностей строения организма такие улитки могут размножаться только между собой. Подробности сообщило издание The New Zealand Geographic .

Улитку с завитком на раковине с левой стороны нашла художница-иллюстратор Жизель Кларксон во время работы в своем саду.

Она поселила моллюска в аквариуме и назвала Недом в честь героя из сериала «Симпсоны» Неда Фландерса, который был левшой.

Кларксон решила найти партнера для своего нового питомца, но быстро поняла, что необходима улитка с такой же левосторонней раковиной.

Дело в том, что эти моллюски гермафродиты и способны менять пол по своему усмотрению, но половые органы находятся сбоку от головы.

Поэтому если Неда свести для спаривания с обычной улиткой, то они упрутся в раковины друг друга. Поэтому для найденной художницей улитки необходим в качестве партнера такой же левша.

Опубликовавшее призыв художницы издание заявило, что не теряет веру, что среди жителей Новой Зеландии кто-то найдет ту самую, одну из 40 тысяч, улитку, которая станет Неду верным партнером.

Ранее врач Александра Филева заявила об опасности для человека обитающих в России улиток и слизней.

Она пояснила, что в оставленной моллюсками слизи на овощах и фруктах могут находится круглые черви-нематоды, вызывающие ангиостронгилез. Это заболевание, приводящее к поражению оболочки головного мозга.

Врач призвала отказаться от практики поедания плодов прямо с грядки и подчеркнула, что перед употреблением все фрукты и овощи нужно тщательно мыть.