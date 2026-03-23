Полярное сияние запечатлели сразу в нескольких регионах России

Полярное сияние могли наблюдать россияне в ночь на 23 марта сразу в нескольких регионах страны. Причиной могла стать сильная магнитная буря, которая разразилась из-за вспышек на Солнце. Очевидцы поделились с 360.ru кадрами эпического природного явления.

Фотографии прислали жители Челябинской и Свердловской областей. Очевидцы запечатлели аномалию, возможно, последнюю в этом году.

Магнитная буря 21 марта достигла уровня G3 и стала самой сильной за последние два месяца. Последний раз бури такой мощности фиксировали в январе. Тогда геомагнитная активность сохранялась несколько дней и почти достигла максимального уровня G5.

Астрономы предположили, что из-за магнитной бури возможно интенсивное северное сияние, которое можно увидеть на северо-западе и в центре страны. Ученые предупредили, что это может быть последним сиянием такой силы до самой осени.