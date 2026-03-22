Метеорологи предупредили россиян о новой магнитной буре, но есть и хорошие новости

Слабая магнитная буря вновь началась на Земле. Она может подарить жителям европейской части России одно из самых ярких северных сияний за последние месяцы, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

После спокойного ночного затишья активность Солнца снова пошла в рост, и уже к девяти часам утра приборы зафиксировали бурю уровня G1. Индекс геомагнитной активности достиг отметки 5,33, что классифицируется как слабые возмущения.

По прогнозам метеорологов, вероятность того, что буря перерастет в мощный шторм, крайне мала, однако и текущих показателей достаточно, чтобы метеозависимые люди почувствовали легкий дискомфорт.

Главным бонусом этого события станет, по предположению астрономов, интенсивное северное сияние, которое к вечеру должно накрыть северо-запад и центр России.

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии в телеграм-канале объяснили, что это, возможно, последняя возможность увидеть аврору такой силы до самой осени.

Световой день стремительно растет, и приближение белых ночей вскоре сделает подобные небесные шоу невидимыми для человеческого глаза, поэтому сегодня вечером шансы на удачные снимки будут максимальными.

В пятницу, 20 марта, на Земле началась сильнейшая за последние месяцы магнитная буря. Уже на следующий день она достигла порога G3.