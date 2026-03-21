Магнитная буря на Земле стала сильнейшей за последние два месяца

Магнитная буря на Земле достигла уровня G3 и стала самой сильной за последние два месяца. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале .

Геомагнитный шторм начался накануне около 23:00 и продолжается. В ночные часы его интенсивность превысила порог G3, который отделяет умеренные возмущения от сильных.

Последний раз бури такой мощности фиксировали в январе. Тогда геомагнитная активность сохранялась несколько дней и почти достигла максимального уровня G5.

Текущий шторм связан с приходом к Земле плазменного облака, выброшенного Солнцем в начале недели. Хотя поток заряженных частиц достиг планеты еще утром 20 марта, магнитное поле Земли почти сутки сдерживало воздействие. Существенное усиление активности произошло лишь ближе к ночи, когда показатели резко выросли.