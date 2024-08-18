Появилось видео нежных объятий маленькой панды Катюши с мамой

На камеру попали нежные игры и объятия маленькой панды Катюши и ее мамы Диндин. Видео опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Мама — она для всех МАМА!» — написала под роликом директор зоопарка.

Пользователи отреагировали на новое видео с медвежонком, отметив, что Диндин очень нежная и любящая мать.

Некоторые комментаторы признались, что им хочется плакать от такого милого зрелища. Они назвали Катюшу хулиганкой, которая покусывает мать то за бок, то за щеку, а та ей все прощает.

Позже директор зоопарка выложила еще одно видео, на котором Катюша радовала своих поклонников активными играми, не давая матери спать.

Ранее московские власти сообщали, что дни рождения больших панд Жуи и Диндин будут отмечать в Московском зоопарке с 29 июля по 4 августа, причем в персональном порядке, а не устраивая общий праздник.

До этого Акулова рассказала, что Катюше на девять месяцев подарили бамбуковую ветку с листочками, к которой прикрепили цифру девять из моркови.