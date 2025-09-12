Сегодня 23:20 Появились фото старейшей женщины в мире. Ее нашли в Узбекистане Минюст Узбекистана показал старейшую женщину на Земле 130-летнюю Умарову 0 0 0 Фото: Минюст Узбекистана / Telegram Интересное

Суд в Узбекистане установил возраст Хувайдо Умаровой из Ферганской области. Ее официально признали самой пожилой женщиной, сообщила пресс-служба Минюста республики.

Организаторы акции «Ни один человек не останется без документов» проверили метрические книги и не нашли в них записи об Умаровой, в девичестве Тошматовой. Женщине 130 лет, но она не имела официального подтверждения возраста. Бувайдинский районный отдел юстиции обратился в суд.

Фото: Минюст Узбекистана / Telegram

«На выездном судебном заседании Кокандского межрайонного суда по гражданским делам, состоявшемся в МФО „Каракум“ Бувайдинского района, был установлен факт рождения бабушки Хувайдо 1 января 1895 года в Бувайдинском районе», — сообщила пресс-служба министерства. Таким образом Умарову признали старейшим человеком в Узбекистане. Она также побила мировой рекорд 116-летней британки Этель Катерхэм, которая находится в доме престарелых в графстве Суррей под Лондоном, и исторический максимум 122-летней француженки Жанны Луизы Кальман.

Фото: Минюст Узбекистана / Telegram

Ранее скончалась 16-кратная рекордсменкой Книги рекордов России Мария Колтакова, которая получила в народе прозвище стальной бабушки. Ей исполнилось 103 года.