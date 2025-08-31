Легендарная «стальная бабушка» Мария Колтакова умерла в 103 года

Не стало ветерана Великой Отечественной войны Марии Колтаковой, которую в СМИ называли «стальной бабушкой». Информацию об этом опубликовали в ее Telegram-канале .

«С прискорбием сообщаем, что сегодня не стало нашей легендарной Марии Денисовны Колтаковой», — указали в сообщении.

В начале Великой Отечественной войны Колтакова добровольно отправилась на фронт. Она участвовала в Курской битве, освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии, за что получила несколько медалей.

Также женщина стала 16-кратной рекордсменкой Книги рекордов России. Например, в 93 года совершила прыжок с парашютом в связке с инструктором.

Ранее стало известно о смерти ветерана Великой Отечественной войны Рашида Каримова. Он скончался в Таджикистане в 113 лет.