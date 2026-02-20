Россельхознадзор выявил «переработки» мини-пигов в ярославском антикафе
Россельхознадзор объявил предостережение владельцу антикафе «Я Мини-пиг» в Ярославле из-за нарушений при содержании поросят. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверка прошла после обращения жительницы Ярославля в государственную ветеринарную службу региона. Женщина хотела убедиться в законности работы контактного зоопарка на Московском проспекте.
Ветеринары осмотрели четырех декоративных свиней в антикафе. Владелец предоставил их ветпаспорта с отметками о прививке от чумы. Мини-пигов также чипировали и поставили на индивидуальный учет.
Россельхознадзор выявил несколько нарушений.
«Так, рабочий режим для контакта с животными превышает допустимые нормы — более трех часов в день и более четырех календарных дней подряд», — подчеркнули в ведомстве.
В помещении также не оказалось оборудованных зон для кормления и отдыха питомцев.
Ранее прокуратура выявила нарушения в антикафе с мини-пигами в Москве.