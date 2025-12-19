Спрос на сайты с вишлистами к Новому году вырос у москвичей втрое

Москвичи все чаще пользуются сайтами с вишлистами, желая избежать неприятных сюрпризов на Новый год. Спрос на такие сервисы вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили аналитики «МегаФона».

Официально День написания писем Деду Морозу отмечается 4 декабря, однако фактически многие занялись планированием еще в середине осени. Это позволяет избежать предновогодних суеты и ажиотажа.

Активнее всего вишлистами пользуются жители Москвы от 25 до 44 лет, на них приходится до 70% трафика. Женщины в 2,3 раза чаще выбирают подарки самостоятельно.

Чаще всего списки составляют во второй половине недели. Например, в четверг трафик на сайтах с вишлистами на 17% превышает средненедельный уровень.