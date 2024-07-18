Подаренным Ким Чен Ыном Путину собакам дали клички

Две собаки породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, получили клички. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы их сообщим», — пообещал он.

Собаки приехали в Москву в конце июня, вскоре после визита Путина в Северную Корею. По словам кинолога Владимира Уражевского, эта порода отличается большой силой и выносливостью. С такими животными можно охотиться даже на медведей и тигров. Однако воспитывать их необходимо с раннего возраста.

Кинолог также отметил, что таких собак в КНДР считают национальным достоянием, поэтому купить их почти невозможно.

В ответ Путин подарил северокорейскому лидеру автомобиль Aurus, на котором перед этим прокатил Ким Чен Ына по Пхеньяну, а также адмиральский кортик и чайный сервиз.