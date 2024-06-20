Кинолог Уражевский: собаки породы пхунсан сильные и выносливые

Собаки породы пхунсан, которых подарил российскому президенту Владимиру Путину лидер КНДР Ким Чен Ын, очень сильные и выносливые. Об этом рассказал ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT.

По словам эксперта, их воспитанием необходимо заниматься с раннего детства, иначе возникнут проблемы в будущем. Собаки используются для охоты на тигров и медведей, поэтому могут пройти десятки километров за раненым зверем.

Уражевский отметил, что питомцев этой породы приобрести практически невозможно, они являются национальным достоянием КНДР.